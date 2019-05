PAGELLE TABELLINO SAMPDORIA JUVENTUS / Si conclude con una sconfitta la stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Decidono nel finale Defrel e Caprari, autore di una grande prodezza su calcio di punizione. Male Dybala. Ecco i voti del match.

SAMPDORIA

Rafael 6 - Sempre sicuro e attento nelle poche volte in cui è impegnato dagli attaccanti bianconeri.

Bereszynski 6 - Mantiene la posizione con diligenza senza mai correre rischi nella propria metà campo.

Ferrari 6 - Fa buona guardia in area di rigore con un'ottima marcatura su Kean. Sempre attento e diligente.

Colley 6,5 - È sempre ben piazzato ed impeccabile in chiusura e nelle letture difensive. Sicurezza.

Sala 6 - Cresce col passare dei minuti e finisce per annullare Cuadrado sull'out di sinistra.

Praet 6 - Fatica ad entrare in partita e a toccare palloni con continuità e la manovra dei padroni di casa ne risente. Cresce vistosamente, però, nella ripresa e riesce ad incidere in mezzo al campo con la sua qualità.

Barreto 6 - Come al solito prezioso soprattutto in copertura davanti alla propria difesa. Bene anche nella gestione della palla. Dal 70' Ronaldo Vieira 6 - Entra e garantisce maggiore corsa e freschezza in mezzo al campo.

Linetty 6 - Solita gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista polacco, che recupera diversi palloni e non rinuncia ad accompagnare la manovra quando può.

Ramirez 5,5 - Mai incisivo sulla trequarti nell'ora di gioco concessagli da Giampaolo. Oggetto misterioso. Dal 58' Caprari 6,5 - Ha un ottimo ingresso in campo e chiude definitivamente il match con un vero e proprio gioiello su punizione.

Defrel 6,5 - Decide il match spiazzando Pinsoglio dopo un'ottima combinazione con Gabbiadini e riscattando una prestazione fino a quel momento piuttosto sottotono. Match-winner.

Quagliarella 6 - È l'unico a provare con convinzione ad impensierire Pinsoglio e ci va vicino nel primo tempo con una gran girata al volo che non trova la porta di poco. A meno di clamorose sorprese in serata il titolo di capocannoniere è già suo. Dal 78' Gabbiadini 6,5 - Entra e combina alla grande con Defrel servendo l'assist decisivo all'attaccante francese.

All. Giampaolo 6,5 - Si conclude con una vittoria prestigiosa una stagione comunque più che positiva per la sua squadra.

JUVENTUS

Pinsoglio 6 - Commette qualche imprecisione solo in fase di disimpegno con i piedi. Sempre attento, invece, tra i propri pali.

Non può fare nulla in entrambi i gol firmati da Defrel e Caprari.

Caceres 5,5 - Si disimpegna con buona lucidità e applicazione senza rinunciare ad accompagnare la manovra offensiva quando può. Cala vistosamente, però, nella ripresa.

Rugani 5 - Piuttosto male nei minuti finali soprattutto in marcatura su Defrel nell'azione del momentaneo 1-0 blucerchiato. Gara da dimenticare.

Chiellini 6 - Guida la difesa con la solita autorevolezza senza mai correre rischi. Dal 65' Bonucci 5,5 - Piuttosto morbido nel contrastare Defrel in occasione del primo gol dei padroni di casa. Ingresso da dimenticare.

De Sciglio 5,5 - Mai incisivo in zona d'attacco e spesso impreciso anche nella propria metà campo, soprattutto nella ripresa.

Cuadrado 5,5 - È ben controllato dalla retroguardia blucerchiata e piuttosto rivedibile nella gestione della palla e delle scelte.

Bentancur 6 - Nel primo tempo è tra i più pericolosi dei suoi. Anche lui cala vistosamente, però, nel finale.

Emre Can 6 - Buona gara di corsa e sostanza per il centrocampista tedesco fino al cambio per infortunio. Dal 59' Portanova 6 - Ottimo ingresso di grande personalità per il centrocampista classe 2000.

Dybala 5 - Mai incisivo e realmente pericoloso dalle parti di Rafael nonostante le assenze di Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Bernardeschi. Gara e stagione da dimenticare per la Joya.

Kean 6 - Non sbaglia a tu per tu con Rafael alla prima vera occasione della sua partita, ma il fuorigioco gli nega la gioia del gol. Prestazione nel complesso positiva.

Pereira 6 - Prende fiducia col passare dei minuti e nella ripresa si rende anche pericoloso con un bel sinistro da fuori. Dal 75' Nicolussi 6 - Entra senza alcun timore e prova anche una buona conclusione nei 20 minuti concessigli da Allegri.

All. Allegri 5,5 - La squadra è già in vacanza ormai da settimane e si vede. Si conclude così con una sconfitta il suo ciclo vincente che è già nella storia della Juventus.

Arbitro: Nasca 6 - Ben coadiuvato da assistenti e Var: giusto annullare il gol di Kean per fuorigioco. Nel complesso ha un'ottima gestione in un match sempre corretto.

TABELLINO

SAMPDORIA-JUVENTUS 2-0

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Praet, Barreto (70' Ronaldo Vieira), Linetty; Ramirez (58' Caprari); Defrel, Quagliarella (78' Gabbiadini). All. Giampaolo

Juventus (4-3-3): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini (65' Bonucci), De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can (59' Portanova); Dybala, Kean, Pereira (75' Nicolussi). All. Allegri

Arbitro: Luigi Nasca (Sez. di Bari)

Marcatori: 84' Defrel (S), 90'+1 Caprari (S)

Ammoniti: 52' Rugani (J), 90'+3 Portanova (J)

Espulsi: -

