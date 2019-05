JUVENTUS PARATICI GUARDIOLA ULTIME / Juventus di scena a Genova sul campo della Sampdoria in quest'ultima giornata del campionato di Serie A già archiviato da tempo dalla formazione bianconera.

L'attenzione, duque, si sposta sul calciomercato nell'immediato pre-partita di Marassi con il direttore sportivo juventino Fabio Paratici che, ai microfoni di 'DAZN', fa il punto: "Come si fa a far meglio di Cristiano? Non dobbiamo fare clamore, dobbiamo costruire solo la miglior squadra possibile e agiremo secondo le direttive del nuovo allenatore. Prima di muoverci dobbiamo aspettare questo. Abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre valutazioni. Finché non termineranno tutte le competizioni è giusto rimanere in questa situazioni".

Inevitabile, dunque, la domanda su Pep Guardiola che in questi giorni ha infiammato le voci in casa bianconera: "Guardiola? Credo che questo sia un mondo un po' strano, non abbiamo mai avuto contatti e non ci abbiamo mai pensato, è sotto contratto col City. Per mille motivi non ci abbiamo pensato. Mi sembra molto strano, ma questo è il mondo del calcio e lo accettiamo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui