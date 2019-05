ROMA MANCINI DE ROSSI / Roberto Mancini saluta Daniele De Rossi. Oggi, in vista del match contro il Parma, il capitano della Roma saluterà il club capitolino. Così, il c.t.

della Nazionale gli ha mandato un messaggio tramite il suo profilo Twitter: "E' anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e De Rossi è un grande campione. So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addosso come una seconda pelle. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele".