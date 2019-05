CALCIOMERCATO NAPOLI MARIO RUI BENFICA / Le strade del Napoli e di Mario Rui potrebbero dividersi dopo appena due stagioni.

Il mancino portoghese ex Roma ha disputato una stagione di alti e bassi finendo spesso anche indietro nelle gerarchie interne di Carlo. Stando a quanto riferisce 'Il Corriere del Sport' Mario Rui, che non è partito pernella trasferta di ieri a causa di alcuni problemi fisici, potrebbe salutare la compagine azzurra per tornare in patria. Per lui potrebbe aprirsi la pistaTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI