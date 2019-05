PAGELLE TORINO LAZIO / Allo Stadio Grande Torino i granata di Mazzarri chiudono la stagione con una vittoria per 3-1. Prima Iago Falque, poi Lukic e DeSilvestri stendono la Lazio. Immobile segna, ma non basta.

TORINO



Sirigu 6 - Sicuro nelle uscite alte. Non corre grandi pericoli.

Izzo 6 - Imperioso nel gioco areo. Deciso nelle chiusure. Dall’82 Moretti s.v. - Entra per ricevere l’applauso dello stadio. Questa è la sua ultima partita.

N’Koulou 5,5 - Permette a Immobile di girarsi in area e segnare l’1-2. Disattento.

Bremer 6 - Ordinato nel complesso. Non commette ingenuità. Dal 79’ Rincon s.v.

De Silvestri 6,5 - Spinge e copre senza sosta. La sua è una partita di sacrificio. Lulic non è un buon cliente. Firma il 3-1 e non esulta: è tifoso della Lazio.

Baselli 6 - Spesso si abbassa per far partire l’azione. Volenteroso.

Meite 6,5 -Prezioso in entrambe le fasi. Lancia a rete Lukic che realizza il gol del 2-0.

Lukic 6,5 - Cerca spesso l’inserimento e in contropiede segna il gol del raddoppio.

Ola Aina 6,5 - Da una sua rimessa laterale il Toro passa in vantaggio. Ci prova dalla distanza, ma Proto è attento.

Iago Falque 7 - Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso. Sblocca la partita con un sinistro al volo. Dal 69’ Zaza 6 - Prova a rendersi pericoloso, ma non incide.

Belotti 6 - Lotta su ogni pallone. Acerbi prova a fermarlo con le buone e con le cattive.

Mazzarri 6,5 - La sua squadra sa cosa deve fare e porta a casa il risultato.

LAZIO



Proto 5 - Sicuro sui tiri dalla distanza. Sul gol di Lukic sbaglia i tempi dell’uscita bassa, mancando il pallone in scivolata.

Bastos 5 - Meglio nel primo tempo. Cala nella ripresa.

Acerbi 6 - Il duello con Belotti è avvincente. Non è la sua partita migliore, ma è uno dei pochi dei pochi a salvarsi.

Radu 5 - Preciso nei disimpegni. Se la cava con l’esperienza.

Dall’82’ Capanni s.v.Romulo 5 - Più attento a difendere che ad attaccare. Spinge solo nel secondo tempo.Parolo 5 - In occasione del secondo gol Meitè lo salta come un birillo. Corre tanto, ma troppo spesso dietro agli avversari. Suo l’assist per Immobile- Tiene bene il campo finché i ritmi sono blandi. Dopo il vantaggio granata va in confusione. La mancanza di Leiva si sente in regia.Jordao 5 - La differenza con Luis Alberto e Milinkovic c’è, ma la buona volontà non gli manca. Lulic si sbraccia per Esordio dal primo minuto che coincide con una sconfitta. Dal 58’ Durmisi 5 -Lulic 5 - Non segue Iago Falque in occasione del primo gol. Un’ingenuità che rovina una prestazione di quantità.Cataldi 6 - Adattato nel ruolo di trequartista, ci mette impegno e personalità. Cresce con il passare dei minuti e alla fine è uno dei pochi a ben figurare per voglia e determinazione.- Gli arrivano pochi palloni giocabili. Nel secondo tempo accorcia le distanze con un gran gol.S. Inzaghi 6 - Mette in campo una formazione d’emergenza con tanti assenti. Il pass per l’Europa League era già in tasca grazie alla Coppa Italia.Abisso 6 - Partita facile da gestire. Nessun cartellino giallo o situazioni difficili da decifrare.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo (dall’82 Moretti), N'Koulou, Bremer (dal 79’ Rincon); De Silvestri, Meite, Lukic, Ola Aina; Baselli, Iago Falque (dal 69’ Zaza); Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Ansaldi, Singo, Berenguer, Damascan, Millico. All.: Mazzarri.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu (dall’82' Capanni); Romulo, Parolo, Badelj, Jordao (dal 58’ Durmisi), Lulic; Cataldi; Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Cerbara. All.: Inzaghi.

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)



Marcatori: 51’ Iago Falque (T), 53’ Lukic (T), 66 Immobile (L), 80’ De Silvestri (T)

Note: Ammoniti: Capanni (L)

