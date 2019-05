JUVENTUS MOURINHO/ Josè Mourinho, ex allenatore dell'Inter, potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Il nome dello Special One è stato infatti accostato alla panchina della Juventus, storica rivale del club nerazzurro.

Proprio in merito ad un ritorno sul rettangolo verde, ha parlato lo stesso Mou ai microfoni di 'Sky Sports': "Il mio obiettivo è quello di crescere e migliorare per diventare più forte che mai. Con i miei collaboratori stiamo lavorando per formare un super team di tecnici".