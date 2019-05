CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT /Matthijs de Ligt è uno dei nomi caldi per la prossima sessione di calciomercato.

Il difensore dell'Ajax è nel mirino di vari top club europei, tra i quali Manchester United (che sarebbe in vantaggio), Barcellona e Juventus. Dal ritiro dell'Olanda, il classe '99 ha concesso alcune dichiarazioni a 'ESPN', lasciando aperta ogni prospettiva per la sua prossima squadra:Dove mi vedo il prossimo anno? Ovviamente la Premier e la Liga sono grandi campionati, ma ce ne sono anche altri, non considero solo questi due. Non so ancora nulla su dove sarà il mio futuro, vedrò come andrà. Dobbiamo prima giocare due gare importanti in Nazionale e poi vedrò cosa accade".