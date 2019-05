CAVANI NEYMAR LITIGIO / Edinson Cavani è tornato ad analizzare la sua relazione con Neymar durante un'intervista ai microfoni di 'ESPN', riportata da 'Mundo Deportivo'. L'ex attaccante del Napoli ha parlato del litigio col brasiliano nel 2018, per la battuta di un calcio di rigore contro il Dijon: "Il responsabile era Emery. Dissi a Neymar 'i rigori li batto io', e ci fu uno scambio di parole. Dopo, nello spogliatoio, dissi ciò che pensavo.

Da quel momento Emery chiarì che li avrebbe battuti il brasiliano, ma io gli chiesi il motivo, visto che circa un anno prima avevamo deciso diversamente. L'allenatore mi rispose che stavo andando contro di lui e, a quel punto, dissi 'non preoccuparti, che li tiri pure Neymar".

La punta uruguaiana ha anche confessato la sofferenza che gli causò l'assurda rimonta del Barcellona subita nel 2017 in Champions League: "Fu terribile nessuno si aspettava una cosa simile e non riuscivo più a dormire. Passavo le notti a leggere, ma mi iniziai a preoccupare, perchè davvero non dormivo mai. Ne parlai con il medico, mi prescrisse un medicinale e, poco a poco, ritrovai il sonno".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui