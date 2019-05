CHELSEA ARSENAL KANTE / Ancora un infortunio per il Chelsea in vista della finale di Europa League: già costretto a fare a meno di diversi elementi della rosa, Maurizio Sarri rischia di perdere anche un pilastro come N'Golo Kante.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista, che sembrava aver recuperato da un problema muscolare, si è infortunato nuovamente in allenamento: problema al ginocchio per lui e - come riferisce il 'The Sun' - poche possibilità per il Chelsea di poter contare sul francese nella finale in programma mercoledì a Baku. Una partita che potrebbe essere l'ultima per Sarri alla guida dei Blues visto che gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, disponibili cliccando qui , parlano del suo nome come quello favorito per la panchina della