JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Il suo obiettivo ora è la finale di Champions League: Eriksen è tra i protagonisti più attesi di Tottenham-Liverpool, finale in programma sabato a Madrid. Il trequartista danese è però anche al centro di numerose voci di mercato, tutti gli aggiornamenti di tempo reale disponibile cliccando qui.

Accostato alla, è un obiettivo concreto delma il suo futuro - almeno a sentire il ct dellaAge Hareide - è ancora con gli Spurs. Il tecnico danese, infatti, dice la sua su Eriksen: Michaelè diventato un'icona dopo aver giocato con Real Madrid e. Ma Christian è forse già un'icona. Ilè in finale di Champions League mentre non c'è il Real Madrid". Il 27enne è legato al club londinese da un contratto fino al 2020: se non dovesse arrivare il rinnovo, una sua cessione in estate sarebbe ipotesi concreta per evitare poi un addio a parametro zero tra un anno.