OLANDA ARBITRO GOL/ "Il calcio è strano" e, dall'Olanda, è arrivata un'altra conferma a questa frase.

Durante una sfida di terza divisione fra, sul risultato di 3-1 per i primi, gli ospiti accorciano le distanze dopo un batti e ribatti in area, conclusosi con una deviazione fortuita del direttore di gara che ha convalidato la rete. Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!

Il match si è chiuso con il risultato di 4-2 sedando le proteste dell'Harkemase Boys, squadra che ha subito una delle due reti da un arbitro.

