p>CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI TARE /, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal match col Torino, soffermandosi sulla situazione di Simone Inzaghi, finito nel mirino della Juventus dopo l’addio di Allegri: " Gli incontri sono stati fatti per capire tante cose, ma Inzaghi non ha un contratto in scadenza, ha ancora un anno con noi e questa tensione mi pare esagerata. Per noi resterà, lo ha già detto il presidente e credo che anche l’allenatore abbia la stessa idea. Non ci sono dubbi”. Sui rumors relativi ai calciatori biancocelesti,compreso, il dirigente ha detto: “Le richieste per i nostri calciatori fanno parte del calciomercato estivo, la cosa più importante sarà che la Lazio l’anno prossimo avrà ancora una squadra competitiva per competere per i piani alti”.