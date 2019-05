CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO / Uno dei candidati per la panchina della Juventus è Mauricio Pochettino, ma oltre alle difficoltà economiche che comporterebbe strapparlo al Tottenham, la volontà dell'argentino sembra essere diventata un altro enorme ostacolo.

L'allenatore ha commentato il suo momento e le sue prospettive future in un'intervista riportata dal 'Mirror', nella quale pare confermare l'intenzione di restare nel club inglese nonostante le parole delle scorse settimane facessero immaginare il contrario: "Dopo la semifinale avevo due sensazioni distinte: dal lato, sembrava chiudersi un capitolo incredibile con l'approdo in finale di Champions. Dall'altro, sentivo la voglia di voler esser parte di quello successivo".

Pochettino ha poi sottolineato la crescita degli Spurs sotto la sua gestione: "Quando sono arrivato, il Tottenham era un club d'Europa League. Dopo quattro anni siamo stabilmente in Champions e questo era un sogno, per tutti. Ora, però, è una questione di gloria: vogliamo toccarla e l'unico modo per riuscirci è vincere titoli”.

