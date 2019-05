Champions League, #CMITtoMadrid: -6 alla finale Tottenham-Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE TOTTENHAM LIVERPOOL / Meno sei alla finalissima Champions e Calciomercato.it sarà presente con i suoi inviati al Wanda Metropolitano. Tottenham-Liverpool è l'atto conclusivo di una competizione che ha visto le due compagini inglesi scrivere due pagine di storia del calcio: le rimonte contro Ajax e Barcellona entrano di diritto negli annali del mondo del pallone e saranno ricordate a lungo. Prima di arrivare all'apice della loro cavalcata Champions, Spurs e Reds hanno però superato altri ostacoli e a farne le spese sono state anche due formazioni italiane: Pochettino ha buttato fuori ai gironi l'Inter, mentre Klopp ha avuto la meglio (per un solo gol) del Napoli.

Dopo i gruppi, il cammino delle due inglesi è stato un crescendo: il Tottenham ha fatto fuori(incredibile il 4-3 del ritorno) prima dell'Ajax, ilBayern Monaco,prima dell'epica rimonta contro il Barcellona.

Ora è il momento della grande finale: Calciomercato.it con i suoi inviati sarà presente a Madrid per accompagnarvi fino alla finale di Champions League 2018/2019, raccontandovi storie, curiosità e notizie sulla sfida del Wanda Metropolitano. Per non perdervi davvero nulla, vi ricordiamo di seguire Calciomercato.it e l'hashtag #CMITtoMadrid su tutti i nostri canali social.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui