Inter, obiettivo Victor Moses: arriva l'annuncio del giocatore

CALCIOMERCATO INTER MOSES / Con l'arrivo all'Inter, sempre più probabile, di Antonio Conte, uno degli obiettivi di mercato per i nerazzurri potrebbe essere Victor Moses. Il nigeriano visse con il tecnico la miglior fase della sua carriera al Chelsea, e in questo momento si trova in prestito al Fenerbahce, da gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'accordo tra Blues e turchi era di 18 mesi, ma sarà interrotto già quest'estate, come annunciato dallo stesso calciatore: "È stata una bella esperienza, ma non sarò qui la prossima stagione. Voglio una nuova avventura nella mia carriera". Come sottolinea il 'Sun', l'esterno vuole ritrovare il suo vecchio allenatore, con il quale ha sempre avuto un grande feeling, e approdare nel calcio italiano. La maglia dell'Inter sarebbe l'ottava della sua carriera dopo quelle di Crystal Palace, Wigan, Chelsea, Liverpool, Stoke City, West Ham e, appunto, Fenerbahce.