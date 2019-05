MILAN GATTUSO FIORENTINA / Oggi il Milan si gioca il futuro: contro la Spal la squadra rossonera deve vincere e sperare che una tra Atalanta e Inter lasci qualche punto per strada. Questa la combinazione che spalancherebbe le porte della Champions a Gattuso e darebbe qualche speranza al tecnico di essere confermato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Senza il quarto posto, invece, difficilmentepotrà essere alla guida del Milan anche il prossimo anno e dovrà andare alla ricerca di una nuova squadra che potrebbe essere la: lo riferisce 'Il Giornale' riportando la stima di Roccoper l'ex centrocampista già dai tempi in cui il magnate italo-americano ha provato ad acquistare proprio il Milan. Ecco che con lo sbarco in Italia con la Fiorentina, Gattuso potrebbe diventare un nome buono per la panchina viola.