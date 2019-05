Milan, contatti positivi con Allegri: è lui il jolly per la panchina

CALCIOMERCATO MILAN ALLEGRI / Il futuro del Milan dipenderà tanto, tantissimo, dall'esito delle sfide di questa sera, con il sogno Champions appeso a un filo. Con una qualificazione in extremis, Gattusosarebbe confermato anche per la prossima stagione, ma in caso di addio la dirigenza non ha ancora le idee chiare sul sostituto.

L'edizione odierna di 'Libero' fa il punto sulla situazione, svelando che l'amministratore delegatospingerebbe per la soluzione(gradita anche dal possibile nuovo ds), mentrepreferirebbero. C'è un jolly, però, che metterebbe tutti d'accordo:L'ormai ex juventino è stato sondato negli ultimi giorni proprio da Gazidis, con un esito definito dal quotidiano "tiepido ma positivo". Uno scenario clamoroso, che porterebbe al ritorno del livornese sulla panchina milanista dopo cinque anni ( e anticipato, chissà, da una battuta a Teo Tecoli un mese fa ). Proprio con lui, i rossoneri vinsero il loro ultimo scudetto nel 2011.