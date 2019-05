NAPOLI MERTENS / Camionato chiuso ieri per il Napoli che ha terminato la propria stagione perdendo in casa del Bologna per 3-2: a firmare il gol del momentaneo pareggio Dries Mertens, entrato nel secondo tempo e autore di una buona prestazione.

L'attaccante belga ha parlato anche del suo futuro in alcune dichiarazioni riportate da 'gazzetta.it': con il contratto in scadenza a giugno 2020, le ultime notizie di calciomercato che puoi seguire cliccando qui parlano di un possibile rinnovo. Il calciatore spiega comunque che non sente aria di addio: "Ho ancora un altro anno di contratto e resto qua. In campo non ho avvertito la sensazione che questa potesse essere stata la mia ultima partita con la maglietta del Napoli. Voglio essere ancora più importante per la squadra, ho avuto qualche difficoltà nel cambiamento tattico e a trovare un posto, ma alla fine ci sono riuscito. Abbiamo un buon sistema offensivo che penso funzioni bene".