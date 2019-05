p>CALCIOMERCATO LAZIO WELBECK / Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'The Sun', la dirigenza dellaLazio starebbe pensando a Danny, attaccante inglese in scadenza di contratto con l', per rafforzare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione. C'è però da fare i conti con la concorrenza agguerrita di diversi club della Premier League, tra cui Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui