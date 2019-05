FIORENTINA COMMISSO / Non conferma esplicitamente ma Rocco Commisso fa una mezza ammissione sulla trattativa per l'acquisto della Fiorentina, che il New York Times ha dato per chiusa. L''imprenditore italo-americano è stato intervistato dal 'Corriere Fiorentino' e ha affermato: "Non posso dare nessuna conferma, in senso positivo o negativo". Commisso, già proprietario dei New York Cosmos, non si sbilancia: "Non posso confermare niente.

Guardi, devo già gestire tutti i messaggi sui social media per le vicende negli Stati Uniti". Poi però si lascia andare ad una mezza ammissione: "Guardi, lo scriva: sono l'unico di quelli che hanno comprato in Italia, che è nato in Italia. Io sono nato in Italia e poi venuto negli Stati Uniti".

Infine, l'augurio alla squadra viola che oggi si gioca la salvezza contro il Genoa: "Intanto gli auguro in bocca al lupo per la partita di domenica. Ho seguito tutto il campionato italiano, come fanno tantissimi qui in America".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui