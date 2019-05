Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA FONSECA / E' tra i possibili candidati alla anchina della, anche se la scelta sembra essere ricaduta su Gasperini , con il quale c'è anche un'intesa di massima: Pauloin un'intervista al 'Mundo Deportivo' ha parlato del suo futuro ammettendo la sua voglia di approdare in Serie A, con tutte le notizie di calciomercato disponibili cliccando qui . Un desiderio che però il tecnico portoghese colloca nei prossimi anni e non nella prossima stagione: "Il mio obiettivo è continuare a vincere con loe arrivare il più lontano possibile nella prossima edizione della Champions League. Ma in futuro mi piacerebbe allenare in Spagna, Italia o Inghilterra, i campionati che trovo più interessanti al momento".