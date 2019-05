p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHIESA / Federico, gioiello della, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di mercato: diversi top club europei hanno messo gli occhi su di lui ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia conche sembrano essere in pole. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', nelle ultime ore c'è stata un'accelerata da parte della dirigenza nerazzurra che sarebbe disposta a spingersi fino ad un'offerta di 7,5 milioni da presentare all'entourage del giocatore per battere la concorrenza della 'Vecchia Signora': per la valutazione di 80 milioni della Fiorentina, l'Inter vorrebbe abbassare il cash a 50 milioni e inserire nell'affare Gagliardini. E la Juventus? Attenzione al possibile inserimento di Cuadrado nella trattativa ma la dirigenza bianconera non vuole giocare a rialzo con l'Inter e potrebbe così decidere di puntare tutto su Orsolini per il futuro.

