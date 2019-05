CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / A prescindere da chi siederà sulla panchina della Juventus, la dirigenza bianconera è decisa a provarci in tutti i modi per riportare a Torino Paul Pogba.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', anche se l'operazione resta comunque difficilissima, è una pista che va tenuta in considerazione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il Real Madrid, davanti alla richiesta di 150 milioni della dirigenza del Manchester United, si è presa un po' di tempo per riflettere ma la valutazione inevitabilmente spaventa anche la Juventus. Anche perché poi c'è da fare i conti con l'alto stipendio percepito dal francese ma va ricordato che i 'Red Devils' non parteciperanno alla prossima Champions League e questo potrebbe spingere Pogba a salutare la Premier League. Il tutto senza dimenticare che la Juventus ha pronto il piano B che porta il nome di Milinkovic-Savic mentre per Rabiot c'è da registrare l'inserimento dell'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui