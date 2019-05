p>CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO / La prima stagione di Joaocon la maglia dellanon è stata in gran parte come una buona parte dei tifosi si aspettava: dopo l'expoit con l'e la cifra versata nelle casse delnella scorsa estate, il terzino portoghese ha faticato molto a Torino. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Cancelo è finito nel mirino dei due club di Manchester: lo United, dopo aver sondato anche il terreno per Alex Sandro, è a caccia di terzini mentre il City ha già presentato un'offerta da 60 milioni di euro. Il portoghese però vuole prima conoscere il nome del nuovo allenatore e valutare poi un'eventuale permanenza o partenza nella finesta estiva. In caso di cessione, la Juventus realizzerebbe una plusvalenza da 30 milioni. Chi al suo posto? Un nome che piace è quello di Thomas Meunier, terzino del Paris Saint-Germain e della nazionale belga.

