CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI GASPERINI / La Roma è ancora in corsa per un posto in Champions League ma servirebbe un autentico e vero miracolo in questa ultima giornata di Serie A: oggi intanto contro il Parma la squadra giallorossa saluterà per l'ultima volta Daniele De Rossi.

A stagione conclusa, è pronta nella capitale l'ennesima rivoluzione.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', lo scenario è ormai delineato: il direttore sportivo sarà Gianlucache sarà accompagnato da due collaborati, mentre l'allenatore sarà, salvo clamorosi colpi di scena, Gian Piero come già anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. I due arrivi verranno ufficializzati quando entrambi si libereranno rispettivamente da. Ci saranno importanti novità legati alla gestione della rosa: il monte ingaggi sarà ridotto del 25% e con Gasperini si cercherà di puntare su un gruppo giovane, sulla falsa riga del lavoro fatto a Bergamo. Nei prossimi giorni intanto andrà chiarito il futuro di, in scadenza di contratto e per la prima volta in bilico mentreverrà nominato nuovo direttore tecnico.