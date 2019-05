p>CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Oggi Danielesaluterà ladopo una lunga storia d'amore durata 18 anni: il capitano giallorosso questa sera disputerà la sua ultima partita con la squadra della capitale davanti ad un Olimpico dalle grandi occasioni. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il futuro di De Rossi è ancora incerto: il Boca Juniors continua a tentarlo e sarebbe disposto a tenerlo fino a dicembre per poi consentirgli di trasferirsi nella Major League statunitense a Los Angeles ma il numero 16 non ha ancora preso una decisione. Potrebbe anche rimanere a giocare in Europa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui