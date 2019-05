CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI INZAGHI / Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d'Italia con molte giornate d'anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l'ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della 'Vecchia Signora'. C'è però una domanda che da settimane ormai sembra tormentare tutto l'ambiente bianconero: chi sarà il prossimo allenatore della Juventus che sostituirà Allegri a partire dalla prossima stagione? E' inevitabile che la scelta del prossimo allenatore avrà anche un peso notevole sul calciomercato Juventus con Paratici che dovrà cercare di accontentare le richieste del suo nuovo allenatore. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Sarri in pole: Inzaghi insegue, sogno Klopp

Crescono le quotazioni di Maurizio Sarri: l'ex allenatore del Napoli sembrerebbe vicino al ritorno in Italia, questa volta però destinazione Torino. In attesa della finale di Europa League in programma tra il suo Chelsea e l'Arsenal, il presidente Andrea Agnelli, vista la quasi impossibilità di arrivare al 'sogno' Guardiola, si sarebbe deciso a puntare sul tecnico dei 'Blues'. Il Manchester City, attraverso le parole dell'avvocato Alberto Galassi, membro del Cda del club inglese, ha infatti negato il possibile approdo di Pep sulla panchina bianconera anche se i colpi di scena non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Da qui la virata della dirigenza su Sarri, anche se dall'Inghilterra è arrivata la voce della volontà dei 'Blues' di andare avanti con il manager italiano per consentire adi accumulare un altro anno di esperienza prima del cambio in panchina. Attenzione però anche a Simone Inzaghi , pupillo di: l'allenatore della Lazio diserta ormai da due settimane le conferenze stampa e un'eventuale trattativa ad ampio raggio anche perpotrebbe rappresentare un altro indizio. Gli altri nomi che rispondono al profilo giusto per la missione bianconera di essere vincenti in Europa portano i nomi di Come raccontato in esclusiva da 'Calciomercato.it ', c'è poi un tentativo più o meno sottotraccia direttamente con il tecnico tedesco delmentre la dirigenza degli 'Spurs' chiede 30-40 milioni di euro per lasciare partire l'allenatore che ha trascinato la squadra in finale di Champions League. Finito al centro di nuove polemiche dopo i disastrosi risultati rimediati in questo finale di stagione dal nuovamente finito nei pensieri della dirigenza della Juventus : non è un mistero la stima che nutre nei suoi confrontima Florentinoè un duro cliente.