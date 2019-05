CALCIOMERCATO INTER THOMAS / Antonio Conte verrà annunciato come nuovo allenatore dell'Inter nella prossima settimana, dopo la firma posta nei giorni scorsi su un contratto quadriennale con ingaggio di circa 8 milioni a stagione. Il 49enne leccese ha già ovviamente stilato la lista della spesa, che potrebbe subire delle modifiche - alias, un ridimensionamento - qualora stasera la squadra di Spalletti non dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions.

Calciomercato Inter, da Thomas a Bakayoko: obiettivo mediano

Per quanto riguarda il centrocampo, Conte ha chiesto un mediano forte fisicamente da affiancare a Marcelo Brozovic. Tra i nomi in cima figura Thomas Partey dell'Atletico Madrid, calciatore in grado pure di essere adattato nel ruolo di laterale destro.

L'obiettivo non è facile da raggiungere visto che per Simeone è un calciatore molto importante, anche se il ghanese classe '93 ha una clausola risolutiva fissata a 50 milioni di euro. Non una cifra proibitiva, perlomeno per i club inglesi. Già perché il pericolo maggiore per 'Colchoneros', ma anche per la stessa Inter, arriva proprio dall'Inghilterra. Stando al 'Daily Mail' (partito all'assalto di de Ligt) sono molto interessati a Thomas e, avendo una importante disponibilità economica, potrebbero senza eccessivi problemi pagare questa clausola.

Per la mediana l'Inter valuta in maniera concreta anche Barella del Cagliari, ma pure Roca dell'Espanyol e, a sorpresa, Bakayoko che il Milan non riscatterà dal Chelsea. Secondo 'The Sun' i contatti tra Marotta e i 'Blues' sarebbero già in corso con l'ad interista che starebbe provando a chiudere per un prestito intorno ai 5,5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato intorno ai 34-35 milioni di euro, grossomodo le stesse cifre pattuite dalla società di Abramovich con i rossoneri.

