CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Il Manchester United mette la freccia per Matthijs de Ligt. Secondo il 'Sunday Mirror' il club inglese ha lanciato un'offensiva per il cartellino del centrale olandese mettendo sul piatto una proposta da ben 70 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, de Ligt si allontana: assalto a Ruben Dias?

Per il capitano dell'Ajax, campione dell'Eredivisie e giunta quest'anno a un passo dalla finale di Champions, sarebbe invece pronto un maxi contratto da ben 14 milioni a stagione.

Con queste cifre i 'Red Devils', forti pure di un eccellente rapporto con l'agente - Mino- del classe '99, si avvicinano al traguardo, a sconfiggere la concorrenza dellae soprattutto del, dato in netta pole fino a qualche giorno fa. Ora i bianconeri potrebbero virare con decisione sudel Benfica. In difesa i colpi potrebbero essere due, per questo vanno tenuti in considerazione anche i profili di calciatori più esperti comedel Paris Saint Germain e Kostas Manolas della Roma