Barcellona, esonero Valverde? Bartomeu parla dopo la sconfitta

CALCIOMERCATO BARCELLONA VALVERDE /Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato del momento dei catalani dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa del Re col Valencia, confermando il tecnico Valverde anche per la prossima stagione: "Abbiamo sempre detto che Ernesto ha un contratto per la prossima stagione, non è lui il colpevole della sconfitta.

Abbiamo avuto tante occasioni per vincere stasera, ma la palla non è entrata. Contano solo i gol e il Valencia ne ha segnato uno in più".

MERCATO - "Nel nostro club arrivano calciatori ogni anno: abbiamo già preso de Jong e stiamo lavorando per altri acquisti".

STAGIONE - "Non è stata eccellente, ma nemmeno fallimentare. Siamo arrivati in finale di Coppa, alle semifinali di Champions... Abbiamo perso solo due partite, in fondo".

