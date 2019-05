Bologna, futuro Mihajlovic: il tecnico fa chiarezza

CALCIOMERCATO BOLOGNA MIHAJLOVIC / Quale futuro per Sinisa Mihajlovic dopo la grande cavalcata che ha portato alla salvezza del Bologna? Il tecnico serbo è stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane e la sua permanenza sulla panchina rossoblù, nonostante i cori dedicatigli dal Dall'Ara, è tutt'altro che scontata.

L'allenatore, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria col Napoli , ha parlato così della sua situazione: "Domani ci vedremo con la società, parleremo dei programmi, non è una cosa che si decide in un giorno. Non ho voluto parlare prima, ora vediamo e parliamo con tranquillità. La mia scelta dipenderà anche dagli investimenti per rinforzare la squadra".