Coppa del Re, trionfa il Valencia: il Barcellona cade 1-2

BARCELLONA VALENCIA COPPA DEL RE / Ancora una delusione per il Barcellona, che perde la finale di Coppa del Re col Valencia e chiude la stagione con una brutta sconfitta che aumenterà le critiche nei confronti di Valverde nate dopo l'assurda sconfitta di Liverpool.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Primo tempo grigio per i catalani, che gli uomini di Marcelino hanno portato a casa con un 2-0 meritato e facilitato da diversi errori difensivi degli azulgrana. Ai gol diha reagito, che ha colpito il palo nel secondo tempo con una grande conclusione d’esterno e ha riaperto la sfida sfruttando una respinta di Jaume su colpo di testa di Lenglet. Tutto inutile: ottava Coppa del Re per i valenciani, la prima dal 2008. Per il Barça, un finale di stagione da dimenticare, alleviato solo dal trionfo in una Liga mai stata in discussione.