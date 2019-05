BOLOGNA NAPOLI ANCELOTTI / Si chiude con una sconfitta e 79 punti il campionato del Napoli. Dopo la gara con il Bologna, il tecnico azzurro ha parlato a 'Sky': "Non mi brucia la sconfitta, l'obiettivo - il secondo posto - era stato raggiunto. Abbiamo fatto una buona partita, volevamo fare una buona partita, una gara offensiva. Ora andiamo in vacanza e prepareremo la prossima stagione con calma. Poco concreti? Sì, per la mole di lavoro sì: abbiamo segnato tanto, ma per quanto fatto e pali presi potevamo fare qualcosa in più".

MERCATO - "Abbiamo le idee chiare.

Sarà un'estate torrida per voi, avete fatto 60 nomi, sono troppi".

CALLEJON - " Sa fare le due fasi per questo è importante".

FABIAN RUIZ - "E' difficle trovare il ruolo migliore. Oggi hanno giocato insieme con Zielinski e mi hanno impressionato molto: sono centrocampisti moderni, vanno addestrati ad avere piu equilibrio".

CHAMPIONS - "Ci andrà chi merita"

NAZIONALITA' MIGLIOR ACQUISTO - "Lo so ma non lo dico".

QUAGLIARELLA - "Nella vita è tutto possibile".

