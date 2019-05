JUVENTUS MIHAJLOVIC BOLOGNA NAPOLI / Il pubblico di Bologna ha già deciso: Sinisa Mihajlovic deve restare in rossoblu. Tra i candidati per la panchina della Juventus, anche se non tra i favoriti, nome buono anche per la Lazio in caso di addio di Inzaghi, il tecnico serbo ha conquistato il cuore del tifo bolognese.

Durante il secondo tempo ditutto lo stadio ha intonato il coro 'Sinisa resta con noi', un chiaro invito a continuare in rossoblu dopo una seconda parte di stagione che ha visto la squadra emiliana togliersi dalle ultime posizioni e salvarsi con un turno di anticipo. Nel pre gara il presidenteha chiarito che domani si incontreranno con Mihajlovic e poi lunedì ufficializzeranno la decisione con una conferenza stampa.