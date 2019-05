INTER BAKAYOKO CONTE / Tiemouè Bakayoko ancora a Milano, ma passando dal Milan all'Inter: l'interesse dei nerazzurri per il centrocamista francese di proprietà del Chelsea trova conferme in Inghilterra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come si legge sul 'The Sun', il 24enne sarebbe stato richiesto da Antonioche con ogni probabilità siederà sulla panchina nerazzurra il prossimo anno. Marotta si sarebbe subito attivato per trattare con il Chelsea, approfittando della decisione del Milan di non riscattare il calciatore: i contatti sarebbe già in corso con l'Inter che starebbe provando a chiudere per un restito intorno ai 5,5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato intorno ai 34-35 milioni di euro, più o meno le stesse cifre pattuite dai Blues con i rossoneri.