Barcellona-Valencia, ancora fischi all'inno spagnolo

p>BARCELLONA VALENCIA FISCHI INNO / Ancora una volta la tifoseria delsi rende protagonista di un brutto gesto durante la finale di Coppa del Re : come da tradizione, prima dell'inizio della sfida che quest'anno vede i catalani affrontare il, nello stadio Benito Villamarin ha suonato l'inno nazionale spagnolo, pesantemente fischiato dal settore della struttura occupato dai sostenitori blaugrana. I loro omologhi valenciani, hanno invece cantato la "Marcha Real" intonando, in seguito, "que viva España" tentando così di rendere meno evidente la protesta catalana che si è svolta proprio di fronte al Re e alla Regina, presenti in tribuna per la consegna del trofeo. Il Barça ha disputato sei finali consecutive di Coppa, e in ognuna di esse questa triste tradizione si è rinnovata, confermando le tensioni indipendentiste di questa fase della storia spagnola.