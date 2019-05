ITALIA CONVOCATI MANCINI / Domani finirà il campionato, poi spazio alla Nazionale di Roberto Mancini che dovrà sfidare Grecia e Bosnia (8 e 11 giugno ad Atene e Torino) per le qualificazioni agli Europei 2020. Lunedì il commissario tecnico diramerà la lista dei convocati che potrebbe essere più lunga del solito, 31-32 giocatori, in modo da poter far fronte ad eventuali infortuni senza richiamare altri calciatori già in vacanza.

Nella lista, secondo le anticipazioni di 'sportmediaset.it', torna Belotti mentre non ci sarà ancora una volta Balotelli.

Ecco i probabili convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Sirigu, Cragno

DIFENSORI CENTRALI: Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Mancini, Izzo

DIFENSORI ESTERNI: Florenzi, Spinazzola, Biraghi, De Sciglio, Piccini (Emerson, Lazzari)

CENTROCAMPISTI: Jorginho, Barella, Verratti, Sensi, Cristante , Pellegrini, Zaniolo, (Gagliardini)

ATTACCANTI ESTERNI: Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Insigne, Politano, Grifo

ATTACCANTI CENTRALI: Quagliarella, Kean, Belotti, Immobile, Pavoletti, (Lasagna)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui