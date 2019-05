AJAX TADIC CHAMPIONS/ Intervistato ai microfoni di 'Ajax Life', Dusan Tadic, fantasista proprio dei Lancieri, ha commentato la stagione del suo club e il cammino in Champions League: "Abbiamo vissuto un'annata fantastica, la nostra fame è cresciuta partita dopo partita. In Europa avremmo meritato la finale".

Tadic ha poi aggiunto: "Quella notte sono tornato a casa e penso di aver pianto per ogni ora, mi piace farlo per buttar fuori tutto ciò che ho dentro in momenti di grande emozione. La cosa che mi ha aiutato è stata vedere i miei figli il mattino seguente".

