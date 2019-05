Bologna-Napoli, Hysaj ammette: "Mi aspettavo di giocare di più"

BOLOGNA NAPOLI HYSAJ / Il Napoli rinnoverà quest'estate le sue corsie esterne e uno dei principali indiziati per l'addio al club azzurro è Elseid Hysaj, che nella prima stagione di Ancelotti ha perso il ruolo di 'titolarissimo' che vantava durante il triennio Sarri.

L'albanese, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dal match tra partenopei e, non ha nascosto il suo disappunto: "Mi aspettavo di giocare di più, è vero, ma non sono amareggiato: sono sereno per quanto fatto in campo". Sulla sfida con i felsinei, il terzino ha dichiarato: "Dovremo giocare con serietà, rispettando l'avversario. Il secondo posto è già nostro, ma vogliamo comunque chiudere la stagione portando a casa i tre punti".