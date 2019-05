BOLOGNA MIHAJLOVIC SAPUTO / Il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato a 'Sky' prima della gara tra i rossoblu e il Napoli, ultima giornata di campionato. Il numero uno della società emiliana si è soffermato su Mihajlovic: "Non so come ha fatto, ma sono contentissimo che abbiamo un allenatore capace di dare gloria a questa squadra.

Siamo competitivi e nella seconda metà della stagione si è visto. Forse prima c'era paura di perdere con Mihajlovic la filosofia è cambiata. Anno prossimo? Lunedì ci sarà la conferenza stampa".

Saputo poi ha aggiunto: "Se dobbiamo investire per avere una squadra competitiva, lo farò. Ma cosa fare non me lo farò dire dai tifosi. Sono un competitivo non voglio più vedere il Bologna nelle posizioni in cui era a inizio anno".

