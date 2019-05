Campionato Primavera, Fiorentina-Milan 1-1: rossoneri retrocessi

CAMPIONATO PRIMAVERA FIORENTINA MILAN / Il Milan di Federico Giunti non ce la fa ad evitare la retrocessione nel campionato Primavera 2.

La squadra rossonera, ospite della, non va oltre l'1-1:realizza al 13' il vantaggio che varrebbe i playout, Pierozzi al 90' pareggia per i viola e condanna il Milan alla penultima posizione in classifica che significa retrocessione insieme all'. Nella 30a e ultima giornata, ecco gli altri verdetti:i playoff per gli altri due posti per raggiungereallaspareggio playout per evitare la terza retrocessione.