SERIE A FROSINONE CHIEVO PELLISSIER/ Nonostante Frosinone e Chievo siano già retrocesse, la sfida delle 18 fra le due compagini è stata una battaglia vera, che si è conclusa sul risultato di 0-0. A partire forte sono i padroni di casa, guidati da Ciano, autore di una conclusione terminata di poco fuori. Pellissier prova a scuotere i suoi ma la pressione del club ciociaro si fa sentire e continua anche nella ripresa.

L'entrata in campo diha ancor di più stimolato le iniziative offensive del Frosinone con, portiere del Chievo, impegnato almeno in un paio di occasioni. Ma alla fine il match si è conlcuso con uno 0-0, un pareggio per l'ultimo tango nel rettangolo verde di Sergio Pellissier. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 59; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Bologna, Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone* 25; Chievo* 17

* UNA PARTITA IN PIU'

