Inter-Empoli, i convocati di Spalletti

INTER EMPOLI CONVOCATI SPALLETTI / Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha comunicato la lista dei convocati per la sfida conclusiva del campionato contro l'Empoli, decisiva per la qualificazione dei nerazzurri in Champions League.

Tutti a disposizione dell'allenatore toscano per gli ultimi 90 minuti, ecco l'elenco: Handanovic, Padelli, Berni, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Joao Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar, Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic, Icardi, Lautaro, Keita Balde, Politano, Candreva.