CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO / José Mourinho dubbioso sul futuro. Il tecnico, accostato anche alla Juventus per il dopo Allegri, ha esposto il suo pensiero sulla prossima destinazione: "Non lo so, sinceramente non lo so. L'unica cosa che so è che non posso essere emotivo.

Devo essere razionale, non devo scegliere solo perché voglio lavorare o sono disperato - le sue parole a 'Sky Sports' - Devo scegliere perché è il progetto giusto per me, la giusta motivazione per me. Voglio diventare più bravo che mai, sto studiando molto, sto lavorando molto con il mio staff per formare una grande squadra come staff tecnico. Penseremo, analizzeremo e prenderemo la decisione giusta".