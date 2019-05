ROMA MIRANTE / Antonio Mirante saluta Daniele De Rossi. L'esperto portiere ha rilasciato alcune parole prima della gara di domani tra Roma e Parma: "Daniele è un capitano in cui tutti noi ci riconosciamo, questa è una cosa che si vede in pochissimi posti. Speriamo che sia una festa per lui. Sicuramente sarà commovente, lo sentiamo noi e penso che lo sentano anche i tifosi, è come se uno di loro smettesse di giocare per la propria squadra - le sue parole a 'Sky Sport' - E' difficile immaginare una Roma senza Daniele, ma il calcio è questo. Sappiamo quello che lui ci ha dato e ciò che ha dato a questa squadra, gli si può soltanto voler bene.

Se gli siamo stati vicini? In realtà ci facciamo forza a vicenda, perché anche a noi lui mancherà. Ci sembra giusto godercelo fino alla fine, come sta facendo lui con noi. Forse a volte anche un po’ troppo, l’emozione è grande e si legge nei suoi occhi. Ma penso sia anche normale, lui ha dimostrato grande attaccamento anche in queste ultime settimane, facendo vedere ancora una volta che persona è".

LA STAGIONE - "A noi è mancata un po’ di continuità. E' stata una stagione abbastanza travagliata, abbiamo cambiato allenatore e abbiamo cambiato direttore sportivo. Ma soprattutto abbiamo avuto delle prestazioni altalenanti, è stato questo il fattore che poi ha fatto la differenza. Tante squadre si sono giocate la Champions e fino all’ultima giornata siamo lì, nel giro di pochi punti".

