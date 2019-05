CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI AGNELLI / La Juventus si muove per il nuovo allenatore. Ultima gara in panchina domani per Allegri, dopodiché inizierà una nuova era. Crescono le quotazioni di Maurizio Sarri, il cui futuro al Chelsea è ancora tutto da scrivere, e con una finale di Europa League ancora da disputare in ogni caso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' però il presidente bianconero Andrea, vista la quasi impossibilità di arrivare a, si sarebbe deciso a puntare sul tecnico dei 'Blues'. Domenica scorsa ci sarebbe stato un contatto telefonico tra i due, in cui sarebbe stata sondata la disponibilità del toscano a sedere sulla panchina dei campioni d'Italia.