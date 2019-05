VIDEO GOL HIGHLIGHTS INTER EMPOLI / Tra l'obiettivo Champions League e quello salvezza, Inter ed Empoli si sfidano a 'San Siro' per la 38a giornata di Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I ragazzi di Spalletti cercano una vittoria per evitare qualsiasi calcolo, così come i toscani, che in caso di pareggio o sconfitta rischierebbero seriamente la retrocessione. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Inter-Empoli.