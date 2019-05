Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>VIDEO GOL HIGHLIGHTS ATALANTA SASSUOLO / In cerca di punti preziosi per l'accesso in Champions League, l'sfida ilnell'ultima giornata di campionato. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Atalanta-Sassuolo.