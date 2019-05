SONDAGGIO CM.IT - Milan, senza Champions addio Suso

MILAN CHAMPIONS LEAGUE SUSO / 90 minuti al termine di questa stagione che il Milan sogna di chiudere con il piazzamento in zona Champions League, attualmente distante un solo punto in classifica. Serve una vittoria sul campo della Spal e poi sperare contemporaneamente nel passo falso di Inter o Atalanta per tornare nell'Europa dei grandi.

Altrimenti, senza il quarto posto, si renderà necessario un sacrificio sul mercato per rientrare nei vincoli del Fair Play Finanziario e diversi big sono a rischio. Sul profilo Twitter di Calciomercato.it abbiamo dunque chiesto ai tifosi quale calciatore può essere sacrificato. Lo spagnoloè il più votato con il 52% delle preferenze, seguito da(25%),(12%) e(11%).