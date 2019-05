CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Presente in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di Serie A, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: "Quello che ho detto ai ragazzi l'ho fatto anch'io. Ho la stanza e l'ufficio piena di carte e non si capisce nulla.

Per me allenare il Milan è un sogno, è stata difficile ma è un sogno. E spero che il sogno continui. E' stato un grande onore allenare questa squadra e spero di poterla allenare ancora più a lungo. Conferma? A me fate ridere. Secondo voi oggi dobbiamo parlare di Maldini, Leonardo e Gattuso? Pensiamo alla partita poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità e ci sarà modo di parlare di queste cose".